Blumen kaufen außerhalb der Ladenöffnungszeiten? In Füssen ist das möglich

Die Uhr zeigt 21.17 Uhr. Es ist längst dunkel. Keine Zeit, in der man normalerweise Blumen kauft. In Füssen allerdings ist genau das seit einer Weile möglich. Anfang April starteten die Inhaber von „Grüner & bunter - Blumen Weiß“ in dem Laden in der Augsburger Straße mit einem Selbstbedienungskonzept, wie es so im Füssener Land einzigartig sein dürfte. Grund genug für einen Testeinkauf.

Eine EC-Karte öffnet die Tür des Blumenladens in Füssen

Wer das Blumengeschäft außerhalb der regulären Öffnungszeiten betreten möchte, braucht dafür eine EC- oder Kreditkarte. Diese wird durch ein Lesegerät neben dem Eingang gezogen, und die Tür öffnet sich. Es ist ein wenig seltsam, den Laden zu so später Stunde alleine zu durchstreifen. Zum Stöbern gibt es einiges. Die Regale sind gut gefüllt, die Auswahl ist groß - und der Einkauf? Denkbar einfach.

So läuft der Bezahlvorgang an der Selbstbedienungskasse

Mit dem gewünschten Produkt geht es zur Selbstbedienungskasse. Dort steht ein Scanner zum Erfassen des Etiketts und schon erscheint der Preis auf dem Bildschirm daneben. Wenige, gut nachvollziehbare Klicks auf dem Touchscreen führen den Kunden durch den Bezahlvorgang. Fertig. Mit der Ware in der Hand kann man den Laden wieder verlassen.

Wer den Blumenladen in Füssen jetzt betreibt

Von den Kundinnen und Kunden wird das SB-Konzept „zunehmend mehr angenommen“, sagt Richard Gruber. Er ist einer der Geschäftsführer der GB Gartencenter GmbH & Co. KG. Der Betrieb mit Sitz in Biessenhofen hat das Füssener Traditionsgeschäft Blumen Weiß - seit 1905 im Familienbesitz - im Oktober 2023 übernommen und ist damit nun mit Gärtnereien, Blumenläden und als Gartendienstleister an sechs Standorten in der Region vertreten.

Das ist für die Zukunft geplant

Nur in Füssen jedoch gibt es bislang das Selbstbedienungskonzept. In Marktoberdorf soll es folgen. Allerdings seien dafür noch Umbaumaßnahmen nötig. Doch warum wurde der SB-Einkauf überhaupt eingeführt? Zum einen begegnet das Unternehmen damit laut Gruber dem Fachkräftemangel. Mit dem SB-Konzept sei es machbar, den Laden mit zwei Angestellten zu betreiben. Denn es ermöglicht einen Einkauf auch dann, wenn wegen Urlaub oder Krankheit einmal kein Mitarbeiter da sein kann.

Was das neue Konzept den Kunden in Füssen bringt

Zum anderen bringt diese Art des Einkaufs mehr Flexibilität für die Kundinnen und Kunden. Berufstätige zum Beispiel können ohne Zeitdruck auch nach 18 Uhr noch in den Laden. Möglich ist außerdem, dass man dort tagsüber eine Bestellung aufgibt und das Gewünschte am Abend, unabhängig von Öffnungszeiten, abholt. Außerdem profitieren Vergessliche von dem Konzept und die Stimmung am Hochzeitstag oder einem anderen Ereignis kann auf die Schnelle vielleicht doch noch mit einem Strauß gerettet werden.

Elf Kameras und Kartendaten helfen, Diebstähle zu verhindern

Ob der auch bezahlt wird, ist laut Gruber nicht zu 100 Prozent zu gewährleisten. Man bringe den Kunden einen Vertrauensvorschuss entgegen, der bisher funktioniert. Es sei noch zu keinen nachweislichen Diebstählen gekommen. Ganz schutzlos ist der Laden aber auch nicht. Insgesamt sind darin elf Kameras installiert, mit denen sich jeder Winkel einsehen lässt. Zusätzlich werden durch das Scannen der Bankkarte beim Betreten die Kundendaten erfasst und können im Fall des Falles an die Polizei weitergegeben werden.

So viele Kunden nutzen das neue Konzept bereits

Circa fünf Prozent der Kunden kaufen laut Grubers Schätzung mittlerweile nach 18 Uhr ein. Nimmt er den Mittwoch dazu, an dem ganztags kein Personal im Laden ist, kommt er auf etwa zehn Prozent, die den SB-Service nutzen.

Zu den Ladenöffnungszeiten kümmern sich zwei Angestellte um das Geschäft. „Sie sind hauptsächlich in Füssen eingesetzt und kennen die Kunden“, sagt Gruber. Das sei wichtig, denn obwohl sich die Läden des GB Gartencenters in der gleichen Region befinden, seien die Kundenwünsche doch unterschiedlich. In Füssen zum Beispiel würden oft hochwertige Produkte nachgefragt.