Ein hochtalentiertes Trio spielt am Samstag, 30. August, in St. Anna in Vils

Miriam Reinstadler (Geige), Batia Murvitz (Klavier) und Alessio Dainese (Horn) setzen am Samstag, 30. August, ab 19 Uhr den VilsArt Konzertsommer in der Kirche St. Anna in Vils fort. Auf ihrem Programm stehen Werke von Claude Debussy, Robert Schumann und Johannes Brahms.

Studium in Innsbruck und München

Reinstadler studiert an der Hochschule für Musik und Theater München, nachdem sie vergangenes Jahr ihr Diplomstudium in Innsbruck abgeschlossen hat. Eine breite Ausbildung erhielt und erhält die junge Geigerin bei Projekten wie der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker in Salzburg, dem Orchestre Français des Jeunes sowie beim Wiener Jeunesse Orchester. 2023 sammelte sie im Tiroler Symphonieorchester Innsbruck Orchestererfahrung.

Solistisch am Klavier und Horn

Die Israelin Murvitz schloss ihr Bachelor-Studium mit Auszeichnung an der Buchmann-Mehta School of Music in Tel-Aviv ab. Seit 2014 ist sie regelmäßig beim Israel Philharmonic Orchestra zu Gast und spielt dort Klavier, Celesta und Cembalo. Bei Kammermusikfestivals wie dem „Schoenberg Festival“ in London und „Viva Sibelius“ in Helsinki konzertierte sie mit dem Amaya Trio. Sie nahm an renommierten Konzertreihen wie dem Foyer der Berliner Philharmonie teil und trat in der Juilliard School of Music auf. Als Solistin des Haifa Symphony Orchestra war Murvitz mit dem Tripelkonzert von Beethoven zu hören. Dainese absolvierte sein Studium am Konservatorium „C. Monteverdi“ in Bozen und setzte seine Ausbildung an der „Anton Bruckner Privatuniversität“ in Linz fort. Orchestererfahrungen sammelte er unter anderem im Italienischen Jugendorchester. Er gewann Probevorspiele und wirkt bei namhaften Orchestern mit, teils als Solohornist.

Der Eintritt kostet 22 Euro, für Schüler 10 Euro. Eintrittskarten können reserviert werden unter Telefon +43/(0)680/3149089 oder E-Mail dorisschretter@gmx.at