Ein Buch für alle, die den Lech lieben: Peter Nasemann stellt sein neuestes Werk vor

„Die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge zu erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu pflegen“: Auch das sei der Vereinszweck des Alpenvereins. So erklärte Peter Ziegler, stellvertretender Vorsitzender der Sektion Füssen, dass der DAV als Herausgeber des neuen Buchs von Peter Nasemann „Der Lech im Gebirge 2 – Flug über die Weltmeere, eine geologische Bildergeschichte“ fungiert. Genau das wolle der Autor mit seinem neuen Werk erreichen, erklärte Ziegler bei der öffentlichen Vorstellung des Werks im Gesellenhaus am Schrannenplatz in Füssen. Es sei „ein Buch für alle, die unseren Lech lieben“, sagte Ziegler - und empfahl es als außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk.

