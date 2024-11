So früh wie noch nie: Bergwelt Hahnenkamm startet am 30. November in die Ski-Saison

Noch im November und damit so früh wie noch nie starten die Lifte am Hahnenkamm in Höfen bei Reutte an diesem Wochenende in die Saison. „Wir freuen uns auf ein gutes erstes Ski-Wochenende“, sagt Eberhard Jehle, kaufmänischer Leiter der Bergbahnen. Möglich sei dieser zeitige Auftakt nur dank großer Investitionen (rund acht Millionen Euro) in moderne Beschneiungstechnik. So konnte bislang 72 Stunden Kunstschnee produziert werden. Trotz Tauwetters liegen im Höhenskigebiet damit momentan zwischen 50 und 100 Zentimeter Schnee.

