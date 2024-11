Besucher aus Ungarn landet bei Roßhaupten

Seit vielen Jahren unternimmt der Füssener Vogelkundler Richard Wismath für den Landesverband für Vogelschutz an Seen und Weihern die Zählung und Artenbestimmung von Wasservögeln. Bei dieser Gelegenheit konnte er mit seinem Teleobjektiv in den vergangenen Jahren bei Weißstörchen, Schwarzstörchen und Reihern vereinzelt feststellen, dass sie ablesbare Ringe tragen. Dies führte Wismath dazu, mit dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie über die Vogelwarte Radolfzell Kontakt aufzunehmen.

Am Huttlerweiher bei Roßhaupten entdeckt

„Inzwischen konnte ich in diesem Jahr bereits von einem Weißstorch einen Ring ablesen, der am 6. Juni 2019 in Lustenau, Vorarlberg, als Nestling beringt wurde“, berichtet der Vogelkundler. Am selben Tag entdeckte er auf einer Feuchtwiese am Huttlerweiher auch einen Silberreiher, der einen Ring trug. Und auch diesen Ring konnte Wismath durch seine Kamera ablesen. „Das war für mich eine einmalige Erscheinung“, sagt er. Denn bei Silberreihern, die meist an Weihern auf Fische lauern oder auf hohen Fichten sich sonnen lassen, sei es wegen dieser großen Distanz meist nicht möglich, einen Ring ablesen zu können.

Silberreiher kommen vermehrt ins Allgäu

Silberreiher weisen laut Wismaths Erkenntnissen in ganz Deutschland kein Brutvorkommen auf. Doch sei diese Art in den vergangenen Jahren als Gäste von Ungarn oder dem Neusiedlersee (Österreich), wo sie auch brüten und ihre Jungen aufziehen, ins Allgäu gekommen. Weil sich in ihren ursprünglichen Gebieten wegen der großen Anzahl von Reihern das Nahrungsangebot verknappe, würde mittlerweile „eine große Zahl dieser Art zu unseren Seen und Weiher fliegen, wo sie noch genügend Nahrung findet, wie Fische, Amphibien und Mäuse jegliche Art.“

Anfrage geht über Wien nach Budapest

Beim Silberreiher mit der Ringnummer Budapest 545729 sei erst nach einem langen bürokratischen Bearbeitungsweg klar gewesen, an welchem Ort und Datum er beringt und registriert wurde. Die Anfrage ging von der Vogelwarte Radolfzell aus zur Vogelschutzwarte Wien und weiter nach Budapest. „Erst von dieser Vogelwarte aus bekam ich schließlich das Dokument mit der Meldung, dass dieser Silberreiher von meinem Fundort Fischhaus, nahe dem Huttlerweiher, als Küken am 19. Juni 2024 in Mosca (Boldogasszonyito), Ungarn, beringt wurde.“

Silberreiher ist über 550 Kilometer geflogen

Dieser Reiher sei sicherlich mit Artgenossen die Strecke von genau 558 Kilometer ins Füssener Land geflogen.