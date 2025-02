In Eisenberg wird nächstes Jahr ein neuer Maibaum aufgestellt. Davor ist aber noch eines zu klären.

Mit einem komplett neuen Vorstand geht der Maibaumverein Eisenberg ins kommende Maibaumjahr. 2026 soll in Speiden im Pfarrgarten der Wallfahrtskirche Maria Hilf wieder ein Maibaum das Ortsbild bereichern, nachdem alle vier Jahre abwechselnd in Zell und Speiden ein Baum aufgestellt wird. Zu diesem Ereignis rüsten sich die Aktiven bereits und die umfangreichen Planungen nehmen inzwischen Fahrt auf. Allerdings ist die dortige Maibaumhalterung in die Jahre gekommen und muss von einem Sachverständigen auf Sicherheit überprüft werden. Nach dem Ergebnis der Überprüfung wird über die weiteren Maßnahmen entschieden. Darauf verständigte sich der neue Vereinsvorstand mit Bürgermeister Manfred Kössel.

Lob für guten Zusammenhalt

Der Eisenberger Maibaumverein hat 106 Mitglieder, die bei der Versammlung mit über 40 jungen Menschen gut vertreten waren. Der scheidende Vorsitzende Tho­mas Dopfer schwärmte in seinem Rückblick vom guten Zusammenhalt und dem schönen Feiern beim Maibaumfest 2022. Dass der Stamm beim Fällen im oberen Bereich abgebrochen ist, konnte von den Holzfachmännern gut behoben werden. Wie Schriftführerin Daniela Schneider berich­tete, konnten die Kletterer vorab üben, ehe sie begleitet von der Musikkapelle Eisenberg und launig kommentiert von Klement Nigg auf den Maibaum stiegen. Schnellster war Magnus Brenner, der die 24 Meter in 27 Sekunden bewältigte, gefolgt von Tim Brenner und Korbinian Settele. Michael Uhlemeyr aus Seeg ersteigerte den Baum für 1600 Euro. Ende Oktober ging es in seinen Besitz über. Die Schriftführerin berichtete auch vom gelungenen Ausflug des Maibaumvereins nach Fischen zum Rafting, der abends in der Kögelhofalm einen gemütlichen Aus­klang fand.

Wer zum neuen Vorstand gehört

Nach der Entlastung des bisherigen Vorstands wurde der neue gewählt. Vorsitzender ist nun David Neumeier, Stellvertreter Andreas Schuster, Schriftführerin Susanne Guggemos und Kassenverwalter Moritz Brenner. Die Beisitzer Niki Sommer und Tobias Städele komplettieren den Vorstand.