Steingaden bewegt den Advent: Lokale Firmen laden zur „Gschenkla-Tour“ ein

Ganz neue Wege quer durch ihren Heimatort können die Steingadener im Advent gehen. Frei nach dem Sprichwort „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ überlegten sich die beiden Organisatorinnen Sonja Weindl-Jantsch, Vorsitzende des Gewerbeverbands Steingaden, der derzeit 78 Mitglieder zählt, und Anita Eicher, zweite Vorsitzende, eine ganz neue Art, die sogenannte „stade Zeit“, gar nicht so still sein zu lassen. Am 30. November von 15 bis 19 Uhr ist es soweit und die Besucherinnen und Besucher können auf „Gschenkla-Tour“ gehen.

Steingaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Advent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbeverband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis