Biber-Schäden: Geld als Entschädiung für Ernteausfälle?

Der Biber bringt Probleme ins Ostallgäu

Der Biber ist im Ostallgäu seit mehr als 15 Jahren wieder heimisch. Doch genauso alt wie seine Rückkehr sind die Probleme, die er mit sich bringt: Vernässung und Unterhöhlung landwirtschaftlicher Flächen durch aufgestaute Gewässer sind ein wiederkehrendes Ärgernis. Die Debatte ist trotz Bibermanagement, freiwilliger Ausgleichszahlungen des Freistaates und in Ausnahmefällen des Biber-Abschusses nicht befriedet.

Abgeordneter Kaufmann verlangt Entschädigungen für Schäden

Das soll sich nach Meinung des CSU-Landtagsabgeordneten Andreas Kaufmann ändern. Seine Begründung: „Wer durch den Biber jährlich wirtschaftliche Schäden erleidet, wird die ökologischen und klimatischen Vorteile durch den Biber nur dann akzeptieren, wenn er jährlich entschädigt wird.“ Er fordert Klarheit, wie die jährliche Auszahlung von Entschädigungen bei regelmäßig bewirtschafteten Flächen geregelt ist.

Der Biber soll ins Jagdrecht aufgenommen werden

Um diese Fragen zu klären, hat sich Kaufmann schriftlich an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (beide Freie Wähler) gewandt. Denn neben einer Überprüfung geltender Regelungen plädiert Kaufmann für eine Neubewertung des Schutzstatus des Bibers. „Mit einem stabilen Bestand von 25.000 Tieren in Bayern ist es an der Zeit, eine Aufnahme ins Jagdrecht – ähnlich wie beim Wolf – ernsthaft zu prüfen.“ Auslöser für Kaufmanns Vorstoß war ein Treffen mit Landwirten im FFH-Gebiet „Gennachhauser Moor“. Dort haben Vernässungen durch den Biber die Bodenqualität erheblich verschlechtert, während keine Tauschflächen verfügbar sind.

Als Lösungen sieht Kaufmann „jährliche Zahlungen für Ernteausfälle oder die Aufnahme des Bibers ins Jagdrecht“.