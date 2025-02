Wie ein Seeger Förderkreis Senioren zielgerichtet hilft

„Eigentlich wird am Mittwoch vor dem glumpigen Donnerstag bei uns ein Faschingskränzchen abgehalten“, verriet jetzt Präsenzkraft Bettina Gierl beim Blick in den großen Saal des ehemaligen Seeger Caritasheims. Umso größer war die Freude bei den rund 20 Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Wohngemeinschaften Sankt Anna und Sankt Christoph Schmid, dass die Seeger Garde schon jetzt zu einem „warm up“ mit ihren Gardetänzen bei den Senioren und ihren Angehörigen vorbeischaute. Möglich gemacht hat den Auftritt der Förderkreis für ältere und pflegebedürftige Menschen Seeg. Und natürlich gesellte sich dessen Vorstandschaft um Fini Gast, Anneliese Wörz, Marlene Geisenhof und Franz Hartmann zum bunten Treiben hinzu, um sich an den begeisterten Reaktionen der Bewohner, Angehörigen und Angestellten zu erfreuen.

