Rettungssanitäter entdecken brennendes Stadel bei Lechbruck - 90.000 Euro Schaden

In einem kleinen Weiler bei Lechbruck am See (Landkreis Ostallgäu) hat am frühen Samstagmorgen (15.2.25) ein Stadel gebrannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Polizei mit, dass die Scheune vollständig abgebrannt ist. Verletzt wurde niemand.

Den Brand entdeckt hat eine Rettungswagenbesatzung, welche die Flammen von der Straße aus sah und die Feuerwehr alarmierte. Die Sanitäter weckten ebenfalls die schlafenden Bewohner des angrenzenden landwirtschaftlichen Anwesens.

Stadel bei Lechbruck brennt ab: Was ist die Ursache?

Etwa 80 Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Der Stadel sowie die darin befindliche Heizungsanlage wurden jedoch vollständig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Bandursache war ersten Erkenntnissen nach ein technischer Defekt an der Heizungsanlage. Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die Polizeiinspektion Füssen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen.

