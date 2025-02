Eine Buchpreisträgerin und zwei Premieren: das erwartet die Besucher im Pfrontener Eiskeller.

Der Besuch der Trägerin des Deutschen Buchpreises 2024, Martina Hefter, ist sicher der Höhepunkt in der neuen Spielzeit der Pfrontener Kulturbühne. Aber auch sonst ist das Programm für die kommenden Monate, das Eiskeller-Beauftrage Ulrike Rottenburger unserer Redaktion präsentierte, sehr vielversprechend: Umrahmt wird der literarische Abend im April von zwei Premieren im März und Mai: Die Vivid Curls und das Trio Kaiserinnenschmarrn haben nach erfolgreichen Auftritten den Eiskeller beim Pfrontener Heimathaus dafür auserkoren, ihre neuen Programme erstmals zu präsentieren. „Unser Publikum ist schon richtig bekannt“, erklärt Rottenburger. „Es geht jedes Experiment mit und macht Stimmung.“ Wer dabei sein will, sollte sich Freitag, 7. Februar, notieren: Am Tag, an dem im Eiskeller mit dem Duo „Buron“ mit einer Party der Abschluss der alten Spielzeit gefeiert wird, beginnt der Kartenvorverkauf für die neue. Bis dahin sollen auch die Faltblätter mit dem Programm von März bis Juni bereitliegen.

Auch im Pfrontener Rathaus wird etwas für die Buchpreisträgerin geplant

Noch immer ist die Freude bei Rottenburger groß, dass die aus Pfronten stammende Autorin Martina Hefter auf ihrer Lesereise mit ihrem ausgezeichneten Roman „Hey, guten Morgen, wie geht es Dir?“ auch in ihrem Heimatort vorbeischaut. Am Samstag, 5. April, beginnt ihre Lesung um 20 Uhr im Eiskeller. Dabei ist auch eine Gesprächsrunde geplant, bei der sich Interessierte mit Hefter über ihr Leben und ihr literarisches Werk austauschen können. Im Pfrontener Rathaus wird unterdessen schon eifrig geplant, wie man die seit langem in Leipzig lebende Buchpreisträgerin angemessen in ihrem Heimatort empfangen sollte. Gespannt sein darf man, was sie zu ihrem ausgezeichneten Roman zu sagen hat, der inhaltlichen Tiefgang mit der Leichtfüßigkeit einer Komödie verbindet. Immerhin spiegeln sich darin Elemente aus ihrem eigenen Leben.

Eröffnet wird die neue Spielzeit am Samstag, 15. März, um 20 Uhr von zwei alten Bekannten: den Vivid Curls Inka Kuchler und Irene Schindele. Die beiden schätzen die besondere Atmosphäre des Eiskellers so sehr, dass sie die Pfrontener Kulturbühne als Ort für die Premiere ihres neuen Programms „Sounds of Silence“ ausgewählt haben. Die Referenz zeigt es an: Die beiden Allgäuerinnen greifen ihren Beinamen als „Töchter Simons und Garfunkels“ auf, indem sie Songs ihrer musikalischen Eltern (und Großeltern) auf ihre ganz eigene Weise interpretieren. Darunter sind beispielsweise auch Hits von Carole King, Fleetwood Mac und Cat Stevens.

„Taschen auf, Musik rein!“ verarbeitet, was man mit sich herumträgt

Der Button „Premiere“ ziert im neuen Programmblatt auch den Auftritt von Kaiserinnenschmarrn am Samstag, 3. Mai, ab 20 Uhr. Dass das Trio, das sich bei Hinterhof-Konzerten in Kempten zusammengefunden hatte, nach seinem spektakulären Auftritt im Jahr 2023 erneut in den Eiskeller kommen darf, haben sich Julia Taschler, Amelie Kirch und Sarah Martlmüller mit einem neuen Programm erkauft. Ging es vor zwei Jahren bei einem berauschenden Abend um Gesangs- und Trinkkultur, lautet diesmal der Titel „Taschen auf, Musik rein!“ Verarbeitet wird darin all das, was man so mit sich herumträgt. Die Lieder erzählen vom Aufbruch, vom Ankommen – und von dem, was gar nicht in die Tüte kommt ...

Quasi eine weitere Premiere folgt im Frühsommer: Am Mittwoch, 25. Juni, ab 20 Uhr gastiert Tim Hecking erstmals im Pfrontener Eiskeller. Der Allgäuer Musiker, der sich mit dem Mundart-Duo „Blanz & Hecking“ einen Namen gemacht hat, startet nun in eine Solo-Karriere. Unter dem Titel „Über der Unterfläche“ präsentiert er Lieder von Menschen, die mit sich selbst kämpfen, von persönlichen Stimmungen und Geschichten, in denen sich das Publikum wiederfindet. Seinen Besuch in Pfronten vermittelte „Jodula“ Hedwig Roth, die selbst schon öfter im Eiskeller auftrat, wo sie sich erklärtermaßen sehr wohlfühlt.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen im Eiskeller kostet zwischen 20 und 22 Euro – für Schüler und Studierende nur 9 Euro. Tickets für die Veranstaltungen der neuen Spielzeit sind ab Freitag, 7. Februar, erhältlich, und zwar im Internet unter www.pfronten.de/eiskeller, dort gibt es auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen, sowie im Haus des Gastes in Pfronten (Vilstalstraße 2, Telefon 08363/69888). Sollten noch Restkarten verfügbar sein, was im Eiskeller allerdings sehr selten vorkommt, werden sie an der Abendkasse angeboten.