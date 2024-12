„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“

In Roßhaupten gibt es in finanzieller Hinsicht noch keinen Grund zur Sorge. In der Bürgerversammlung stellt Bürgermeister Thomas Pihusch unter anderem den Verwaltungshaushalt der Gemeinde vor. Die Einnahmen waren immer noch größer als die Ausgaben. „Das ist gut“, so Pihusch. Den Großteil generiert die Gemeinde durch die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil. „Der größte Brocken ist einfach die Finanzwirtschaft“, sagt er. In diesem Jahr sei die Steuerentwicklung noch positiv gewesen. Aber: Aufgrund der Inflation und wegen Tariferhöhungen steigen die Kosten weiter.

Nach „ganz vielen Zahlen“, wie der Bürgermeister sagt, ging er näher auf die vergangenen Monate, Herausforderungen und Veränderungen ein. Straßenarbeiten, Gebäudesanierungen oder Gesetzesänderungen meisterte die Gemeinde zufriedenstellend, wie Pihusch findet. Wenn er in die Zukunft blickt, so bleibe es weiterhin nie langweilig in Roßhaupten. Der Bürgermeister berichtet im voll besetzten Gemeindesaal über geplante Vorhaben.

Schritt-für-Schritt Sanierung der Mehrzweckhalle

Es stehen weitere Sanierungsarbeiten an. So soll unter anderem die Mehrzweckhalle auf den Gebäudestandard der Mittelschule kommen und energetisch aufgewertet werden, wie beispielsweise mit einem Heizungstausch oder PV-Platten.

Gebührenanpassung für Kindertagesstätte in Roßhaupten

Es seien genügend Fachkräfte vorhanden und auch die Plätze seien voll belegt. Woran es aber dennoch hadert, seien die fehlenden Reinigungskräfte. „Die Gesellschaft bröckelt von unten“, sagt Pihusch. Die Gemeinde muss sich auch weiterhin mit dieser Problematik beschäftigen. Außerdem sei eine Gebührenanpassung unumgänglich, so der Bürgermeister. Die Beiträge sollen auf jeden Fall angehoben werden.

Neuer Kiosk am Wettebad

Nach Generalsanierung des Beckens ist der Kiosk weiterhin problematisch. Ein Neubau sei dringend notwendig. Seitens des Planungsbüros gebe es bereits Entwürfe. Die Lösung könnte ein Container sein. Der flexible Standort, die Wiederverwendbarkeit und die günstigen Kosten sieht Pihusch als klare Vorteile. Bei dem neuen Kiosk soll besonderer Wert auf die Langfristigkeit und den Nachbarschutz gelegt werden. „Es soll weiterhin ein Kiosk bleiben“. Daher achte man vor allem auf die Öffnungszeiten, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.

Roßhauptens Bürgermeister hofft auf weiteres Vertrauen

Grundsätzlich zieht der Bürgermeister ein positives Fazit für das Jahr 2024. Trotz allem ließe sich die Ungewissheit, mit der man dieses Jahr mehr denn je zu kämpfen hatte, nicht ignorieren. „Aber Ungewissheit ist nicht zu verwechseln mit Unsicherheit“, sagt Pihusch. Er plädiere ganz klar auf die Wichtigkeit eines gegenseitigen Vertrauens. „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“, schließt er seinen Vortrag ab.