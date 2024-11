Gratwanderung: Slackline-Weltmeister balanciert bei Burg Ehrenberg 405 Meter über dem Abgrund

Widriger hätten die Bedingungen kaum sein können: Dichtes Schneetreiben, Neuschnee und böiger Wind. Doch Jaan Roose ließ sich am Freitagabend davon nicht beeindrucken. In einer Seelenruhe balancierte der mehrfache Weltmeister über eine 405 Meter lange Slackline, die zwischen den Burgruinen aufgespannt war. In 130 Metern Höhe balancierte der Este etwa 35 Minuten, ehe er am anderen Ende ankam. Ausgestattet war er lediglich mit einer Stirnlampe und Kletterpatschen.

Jaan Roose: Slackline-Aktion auf Ehrenberg sorgt für Staunen

Die Slackline, vereinfacht gesagt ein Gurband aus Kunstfaser, war zwischen dem Wachturm der Burg Ehrenberg und dem Falkenberg bei Fort Claudia gespannt. Initiiert hatte die Aktion der Verein Burgenwelt Ehrenberg. Damit wollte man das zehnjährige Bestehen der Hängebrücke „Highline 179“ feiern. Diese verbindet Teile der mittelalterlichen Festungsanlage und war zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung die längste Fußgängerhängebrücke weltweit.

Icon Vergrößern Jaan Roose ist mehrfacher Slackline-Weltmeister Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Jaan Roose ist mehrfacher Slackline-Weltmeister Foto: Benedikt Siegert

Ziel der spektakulären Aktion jetzt war es auch, die derzeit wieder stattfindende Lumagica Lichtershow zu promoten. Sie verwandelt die Burgruinen Ehrenberg derzeit in ein vorweihnachtliches Meer aus Leuchtskulpturen.

Das ist Jaan Roose

Der Slackline-Athlet und Hollywood-Stuntman Jaan Roose hat in diesem Jahr bereits Geschichte geschrieben, indem er als erster Mensch die Meerenge von Messina in Italien auf einer 3646 Meter langen Slackline überschritten hat. Roose schaffte die Überquerung in fast drei Stunden und übertraf damit die aktuelle Weltrekord-Distanz von 2.710 Metern. Allerdings verhinderte ein Sturz in den letzten 80 Metern, dass er offiziell einen neuen Weltrekord aufstellen konnte.

Icon Vergrößern Jaan Roose bei seiner spektakulären Slackline-Aktion in Reutte. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Jaan Roose bei seiner spektakulären Slackline-Aktion in Reutte. Foto: Benedikt Siegert

Jaan Roose, 32 Jahre alt und gebürtig aus Estland, ist dreifacher Weltmeister im Slackline und der einzige Athlet, der einen doppelten Rückwärtssalto auf einer Slackline vollführt hat. Er hat zahlreiche Weltrekorde und Premieren aufgestellt, darunter die längste Slackline in einem einzelnen Gebäude in Kata .Seine Fähigkeiten wurden in Hollywood-Filmen und Live-Auftritten gezeigt, wie in Assassin’s Creed (2016) und Wonder Woman 1984 (2020). Doch die Überquerung der Meerenge von Messina stellte seine anspruchsvollste Herausforderung dar.