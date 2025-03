Callcenterbetrüger schlagen in Füssen zu: 93-jährige Seniorin verliert Geld und Schmuck

Am Samstag, 1. März, haben Callcenterbetrüger eine Seniorin in Füssen um Bargeld und Schmuck gebracht. Der Polizei zufolge hatte einer der Täter sich am Telefon als Staatsanwalt ausgegeben um die 93 Jahre alte Dame vor angeblichen Dieben zu warnen.

Falscher Polizist holt Schmuck und Bargeld bei Opfer ab

Um ihre Wertsachen zu schützen, wurde die Seniorin aufgefordert, diese in Sicherheit zu bringen. Ein angeblicher Polizist fungierte als Abholer und nahm die wertvollen Gegenstände an sich. Die Betrüger schafften es, die Frau in einem emotionalen Gespräch unter Druck zu setzen und ihr das Gefühl zu geben, dass ihre Wertsachen in akuter Gefahr seien. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ermittelt nun gegen die unbekannten Täter.

Callcenter-Betrügereien im Allgäu: Das rät die Polizei

Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrugsmaschen wie im oben geschilderten Fall und rät dringend, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und sich an die örtlichen Behörden zu wenden. Angehörige und Nachbarn sollten sensibilisiert werden, um insbesondere ältere Menschen vor diesen gefährlichen Betrugsmaschen zu schützen.

