CSU-Fraktionschef Holetschek diskutiert in Steingaden mit Schülern: Was er künftig in einer Pandemie nicht mehr machen würde

Schüler stellen Fragen

Demokratie zum Anfassen: CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek zu Gast in Steingaden

Der CSU-Fraktionschef stellt sich in Steingaden Fragen von Schülerinnen und Schülern. Jugendliche zeigen, dass Demokratie lebendig sein und neugierig machen kann.
Von Tanja Leiterer
    Klaus Holetschek las in Steingaden auch aus dem Buch „Monophon“ von Elisabeth Zöller vor, das die Mechanismen des nationalsozialistischen Regimes erklärt.
    Klaus Holetschek las in Steingaden auch aus dem Buch „Monophon" von Elisabeth Zöller vor, das die Mechanismen des nationalsozialistischen Regimes erklärt. Foto: Tanja Leiterer

    Demokratie ist träges Wissen? Mitnichten! Dies wurde kürzlich in Steingaden deutlich, denn die Abschlussklassen der Mittelschule Steingaden hatten bei einem Besuch von Klaus Holetschek die Möglichkeit, alle Fragen an den Fraktionsvorsitzenden der CSU im Bayerischen Landtag zu stellen. Gut vorbereitet, mutig und direkt sprachen die Schülerinnen und Schüler Themen an, die ihnen wichtig sind. Die Wehrpflicht und das Bayernjahr sind Themen, die die Jugendlichen am stärksten umtreiben.

