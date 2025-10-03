Demokratie zum Anfassen: CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek zu Gast in Steingaden

Demokratie ist träges Wissen? Mitnichten! Dies wurde kürzlich in Steingaden deutlich, denn die Abschlussklassen der Mittelschule Steingaden hatten bei einem Besuch von Klaus Holetschek die Möglichkeit, alle Fragen an den Fraktionsvorsitzenden der CSU im Bayerischen Landtag zu stellen. Gut vorbereitet, mutig und direkt sprachen die Schülerinnen und Schüler Themen an, die ihnen wichtig sind. Die Wehrpflicht und das Bayernjahr sind Themen, die die Jugendlichen am stärksten umtreiben.

