Warum das Tierheim Reutte Ende April schließen muss

Bittere Nachricht für wohl aller Außerferner Tierfreunde: Das Tierheim in der Unterlüß in Reutte muss zum 30. April schließen. Den Grund dafür nennt Veronika Rom-Erhard, die Obfrau des Tierschutzvereins für Tirol: „Die Misere hat damit begonnen, dass wir für die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Unterlüß Flächen abgeben mussten. Dadurch wurde der uns zur Verfügung stehende Raum so begrenzt, dass wir keine Hunde, Wildtiere und Kleintiere mehr aufnehmen konnten. Tierschutzrechtlich müssen wir aber richtigerweise unseren Tieren auch den nötigen Auslauf bieten können. Und so wurde aus dem Tierheim Reutte letztlich ein reines Katzenheim.“ Dort werden aber laut der Obfrau im Moment gerade mal vier Katzen betreut – und das bei Betriebskosten von 90.000 Euro pro Jahr: „Die Hälfte davon sind Personalkosten für unsere zwei Mitarbeiterinnen. Wobei wir nicht gerade fürstlich bezahlen können.“ Allein 800 Euro an Stromkosten habe man zurzeit pro Monat zu schultern.

