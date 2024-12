Dieses Thema ist sozusagen schon der „Running Gag“ der Gemeinde, wie Roßhauptens Bürgermeister Thomas Pihusch selbst in der Bürgerversammlung witzelt: das Strobelhaus. Es wurde in den letzten Jahren immer wieder darüber diskutiert, aber so richtig vorangekommen ist das Projekt eher weniger. Nun scheint es aber wieder in Fahrt zu kommen.

