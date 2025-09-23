Icon Menü
Die drei Kindergärten in Nesselwang schreiben rote Zahlen. Werden jetzt die Elternbeiträge erhöht?

„Ein gewaltiger Kostenpunkt“

Die drei Kindergärten in Nesselwang schreiben rote Zahlen. Werden jetzt die Elternbeiträge erhöht?
Von Matthias Matz
    Für den Betrieb des Kindergartens St. Andreas muss die Marktgemeinde für das Jahr 2024 rund 116.000 Euro zuschießen.
    Für den Betrieb des Kindergartens St. Andreas muss die Marktgemeinde für das Jahr 2024 rund 116.000 Euro zuschießen. Foto: Matthias Matz

    Trotz einer Anhebung der Kindergartengebühren im vergangenen Jahr ist das Defizit der drei Kinderbetreuungseinrichtungen im Markt Nesselwang weiter gestiegen. Insgesamt verzeichneten die Einrichtungen im zurückliegenden Jahr ein Minus von über 220.000 Euro, wie Hauptamtsleiter Samuel Schubert bei der Vorstellung der Jahresrechnung im Marktgemeinderat berichtete. Eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge steht jedoch derzeit nicht zur Debatte. Das Gremium billigte die Zahlen einstimmig.

