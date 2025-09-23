„Ein gewaltiger Kostenpunkt“

Trotz einer Anhebung der Kindergartengebühren im vergangenen Jahr ist das Defizit der drei Kinderbetreuungseinrichtungen im Markt Nesselwang weiter gestiegen. Insgesamt verzeichneten die Einrichtungen im zurückliegenden Jahr ein Minus von über 220.000 Euro, wie Hauptamtsleiter Samuel Schubert bei der Vorstellung der Jahresrechnung im Marktgemeinderat berichtete. Eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge steht jedoch derzeit nicht zur Debatte. Das Gremium billigte die Zahlen einstimmig.

