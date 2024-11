Ein Jahrzehnt im Dienst der Gemeinschaft: 10 Jahre Nachbarschaftshilfe Halblech

Einmal die Definition nachgeschlagen, bedeutet „Ehrenamt“, eine freiwillige, gemeinwohlorientierte und unentgeltliche Tätigkeit auszuüben. Genau das tun die Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe Halblech seit nun mehr zehn Jahren. Gegründet wurde der gemeinnützige Verein im Jahr 2014 mit dem Ziel, die Lebensqualität der Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde zu erhalten und es ihnen so lange es geht zu ermöglichen, zu Hause in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben. 255 aktive und passive Mitglieder hat der Verein mittlerweile - und seit der Gründung hat sich einiges getan.

