Die Gemeinde investiert 6,5 Millionen Euro in einen Neubau für Feuerwehr und Vereine

Beim Dorfgemeinschaftshaus in Rieden am Forggensee geht es weiter voran. In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat sein Einvernehmen zu den Planungen und für das Kostenvolumen von 6,5 Millionen Euro erteilt. Entstehen soll das neue Gebäude am südlichen Ortseingang an der Abzweigung Häusern/St-Urban-Straße.

Der Neubau misst laut den Plänen, die in der Sitzung vorgestellt wurden, 16,77 Meter in der Breite, 41 Meter in der Länge und 12,46 Meter in der Höhe. Im Erdgeschoss soll die Feuerwehr untergebracht werden. Sie zieht dann komplett von ihrem alten Gerätehaus in der Aggensteinstraße um in das neue Gebäude. Was mit dem alten Feuerwehrhaus passiert, dazu gibt es laut dem Riedener Bürgermeister Andreas Haug noch keine Pläne.

So ist der zeitliche Ablauf des Neubaus in Rieden am Forggensee geplant

Im Zwischen- und Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses sind Räume für den Musikverein und zur Nutzung durch andere Vereine geplant. Der zeitliche Ablauf sieht aktuell vor, dass „die Planungen in 2025 abgeschlossen sind“, sagt Haug. Im Frühjahr 2026 soll der eigentliche Bau beginnen. Eine Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Die Bauleitplanung für das Projekt läuft bereits. Änderungen im Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan Nr. 16 „Hausstatt“ bzw. dem „Sondergebiet Feuerwehrhaus“ wurden vom Gemeinderat bereits auf den Weg gebracht.