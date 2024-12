Finanzielle Hürde bei 160-Millionen-Euro-Projekt in Füssen genommen

Weit über 100 Millionen Euro will Bauunternehmer Dieter Glass im ehemaligen Hanfwerke-Areal in Füssen investieren: Es soll unter anderem mit einem Hotel, Mitarbeiter-Mietwohnungen, touristischen Indoor-Angeboten und bereits heute vorhandenen Nutzungen zu einem urbanen Quartier werden. Dafür sollen Städtebaufördermittel in Millionenhöhe fließen. Das Problem dabei: Die überschuldete Stadt Füssen muss hiervon einen kommunalen Eigenanteil übernehmen. Das könne die Stadt nicht finanzieren, hieß es bisher. Bürgermeister Maximilian Eichstetter kommt nun zu einem anderen Ergebnis: Es sei machbar, auch wenn es einen „finanziellen Kraftakt“ für die Stadt darstelle.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eigenanteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis