Ehrliche Finderin bereitet Roßhauptener verspätetes Weihnachtsgeschenk

Verspätetes Weihnachtsgeschenk in Pfronten: Wie die Polizei mitteilt, hat eine ehrliche Finderin einem 20-Jährigen große Freude bereitet. Der junge Mann aus Roßhaupten hatte ein Bündel mit Geldscheinen im niedrigen vierstelligen Wert verloren.

Herzerwärmende Geschichte: Ehrliche Frau findet Geld in Pfrontn

Eine 39-jährige Frau fand das Geld in Pfronten und gab es pflichtbewusst bei der Polizei Füssen ab. Diese rief den Mann dann am Samstag an, um ihm die verspätete Weihnachtsfreude zu überbringen.

Der Finderin steht nun ein gesetzlicher Finderlohn zu - und vielleicht ja auch eine freundliche Geste des 20-Jährigen.

Weitere Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie immer hier.