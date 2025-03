Eishockey-Youngster Farkas schwärmt vom EV Füssen

Ob denn auch wirklich deutlich wurde, wie viel er dem EV Füssen zu verdanken habe, fragt Bence Farkas am Ende des Gesprächs. Der 19 Jahre alte Eishockeyspieler, derzeit eigentlich beim ESV Kaufbeuren unter Vertrag, wurde in dieser Woche vom Fachmagazin „Eishockey News“ zum Rookie des Jahres in der Oberliga gewählt.

Der Begriff Rookie kommt aus Amerika, er kennzeichnet die jungen und unerfahrenen Wilden einer Liga. Ein solcher ist auch der in Budapest geborene Farkas. Als im August vergangenen Jahres die Saisonvorbereitung startete, war noch nicht absehbar, dass er in 23 Einsätzen für Füssen neun Tore und ebenso viele Assists erzielen würde.

Er war zunächst für die U20 des ESV Kaufbeuren eingeplant. Als diese ihr Etappenziel, das Erreichen der Liga der besten Acht, schafften, durften die Leistungsträger vermehrt im Männer-Eishockey mitmischen. Zuerst wurde Farkas für den ECDC Memmingen lizensiert. „Ein Rückschlag“, sagt der Angreifer heute. Nach nur drei Spielen, in denen der Youngster aber wenig Einsatzzeit bekam, endete dieses Abenteuer.

ECDC-Memmingen Vorsitzender Sven Müller sagt heute über Farkas: „Unser Kader hat sehr hohe Qualität und es gibt nichts geschenkt, da in Memmingen schon ein gewisser Druck herrscht.“ Ausnahmslos jeder müsse um seinen Platz kämpfen. „Der Weg ins professionelle Eishockey ist nicht immer leicht und es gilt manchmal auch sich durchzubeißen und nicht den leichtesten Weg zu wählen.“

Die Entscheidung die Förderlizenz nach Füssen zu übertragen sei auf Vereinsebene gefallen, sagt Farkas. Der Stürmer spielte fortan – wie andere ESVK-Youngster – für den Altmeister. Während er in Memmingen bei Weitem keine tragende Rolle gespielt hatte, mauserte er sich in Füssen zu einem wichtigen Mann.

Ein Youngster muss Leistungsträger Neudecker ersetzen

„Nach der Verletzung von Bauer Neudecker wurde mir seine Rolle übertragen“, berichtet Farkas. Er habe das natürlich nicht 1:1 so wie der routinierte Amerikaner gespielt, trotzdem aber „viele gute Sachen geschafft“, meint der Angreifer. Über diese Rolle ist Farkas dann auch gewachsen. Die Zeit in Füssen, sagt er, hätte einen „riesigen Impact“ auf seine Entwicklung in diesem Jahr gehabt. Dass die Saison für ihn selbst so gut gelaufen sei, das wäre ohne Füssen nicht möglich gewesen.

Davon ist der Fachoberschüler überzeugt. Farkas besucht derzeit die elfte Klasse im Wirtschaftszweig der FOS/BOS in Kaufbeuren. Die Entscheidung fiel vor dem Start der Saison 24/25, als er noch nicht damit rechnete, so erfolgreich sein. Damals sei ihm wichtig gewesen, „diese Absicherung“ zu haben. Wegen des Schulunterrichts habe er oft auch nicht mit den Profis des ESV Kaufbeuren trainieren können. Dennoch kam er in der Saison schon auf vier DEL2-Einsätze. „Ich hab’s gut gemacht. Aber natürlich sind mir auch Fehler passiert“, sagt der Stürmer über das erste Reinschnuppern in die zweithöchste Profi-Liga.

Spielt Farkas auch 25/26 für Füssen?

Ob er seinen Weg in Füssen und in Kaufbeuren weitergeht? Zumindest offiziell will Farkas dazu noch nichts sagen. Aus gutem Grund. Sein Fokus liege jetzt auf seinen schulischen Leistungen. Denn während der Eishockeysaison habe er die Schule „ein bisschen vernachlässigt“, wie er es nennt. Entsprechend habe er sich noch keine Gedanken gemacht, wo er kommende Saison spielen wird. Erst zu einem späterem Zeitpunkt wolle er das mit „seinem Manager“ besprechen. Gemeint ist damit Spieleragent Tobi Wörle. Der Füssener hat Farkas unter seine Fittiche genommen. Egal was Wörle ihm präsentiert und rät, die Zeit beim Altmeister dürfte Farkas, den viele für ein großes Eishockey-Talent halten, so schnell wohl nicht vergessen. Das wird deutlich, wenn man mit ihm über die jüngste Saison spricht.