Lebensgefahr: Seen in Füssen noch nicht sicher für Wintersportler

Auch wenn es in den letzten Tagen im Allgäu Minusgrade hatte, ist es jetzt an einigen Seen in der Region noch zu früh, die Eisfläche zu betreten. Wie Maximilian Eichstetter, Bürgermeister der Stadt Füssen, unserer Redaktion mitteilt, gingen schon viele Menschen im Füssener Land auf der Eis, obwohl dieses nicht tragfähig genug sei. Das Eis habe noch nicht die erforderliche Dicke von mindestens acht Zentimetern. Es bestehe aktuell Lebensgefahr.

Eislaufen am Weißensee und am Hopfensee: Eisschicht noch zu dünn

Die Stadt wolle daher zeitnah entsprechende Schilder am Weißensee und am Hopfensee anbringen, um die Menschen davor zu warnen, auf dem See Eislaufen zu gehen.

Der Kommunale Ordnungsdienst sowie die Polizei Füssen sind an diesem Wochenende an den Seen auf Streife, um Menschen, die das Eis bereits betreten haben, wieder herunterzuholen und sie über die Gefahren zu informieren. Auch die Wasserwacht Hopfen sei in Alarmbereitschaft.

Ausflüge für die Weihnachtsferien im Allgäu

„Zwischen den Jahren“ gibt es für Familien auch weniger gefährliche Ausflugsmöglichkeiten. Zum Beispiel den Besuch eines Wildparks oder des Winterzaubers in Oberstaufen. Unsere Ausflugstipps für die Weihnachtsferien finden Sie hier.

Mehr Nachrichten aus Füssen und dem Ostallgäu lesen Sie hier.