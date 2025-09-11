Nach Vandalismus im Füssener Skatepark: Bürgermeister macht klare Ansage

Nachdem Unbekannte erneut die öffentliche WC-Anlage am Skatepark beschädigt haben, wird im Rathaus darüber nachgedacht, die Toilettenanlage zu schließen. „Sollte sich die Situation nicht verbessern, bleibt als letztes Mittel tatsächlich nur die Schließung der Toilettenanlage – ein Schritt, den die Stadt sehr bedauern würde, der aber nicht ausgeschlossen werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung von Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU).

