Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Erneut haben Randalierer die WC-Anlage am Füssener Skate- und Bikeplatz demoliert. Wird sie jetzt ganz geschlossen?

Stadt reagiert

Nach Vandalismus im Füssener Skatepark: Bürgermeister macht klare Ansage

Erneut haben Randalierer die WC-Anlage am Skateplatz demoliert. Wird sie jetzt ganz geschlossen?
Von Matthias Matz
    • |
    • |
    • |
    Nach den erneuten Beschädigungen an der Toilettenanlage denkt man in der Verwaltung über eine Schließung nach.
    Nach den erneuten Beschädigungen an der Toilettenanlage denkt man in der Verwaltung über eine Schließung nach. Foto: Stadt Füssen

    Nachdem Unbekannte erneut die öffentliche WC-Anlage am Skatepark beschädigt haben, wird im Rathaus darüber nachgedacht, die Toilettenanlage zu schließen. „Sollte sich die Situation nicht verbessern, bleibt als letztes Mittel tatsächlich nur die Schließung der Toilettenanlage – ein Schritt, den die Stadt sehr bedauern würde, der aber nicht ausgeschlossen werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung von Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden