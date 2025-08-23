Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Eurocheval 2025: Füssenerin gewinnt Wanderreit-Wettbewerb bei Messe in Offenburg

Pferdesport

Grönland, Pool und Lagerhalle: Was eine Füssenerin auf ihren Wanderritten alles erlebt

Die Füssenerin Anja Stechele war hunderte Kilometer auf dem Pferd unterwegs - erst zu einer Messe, dann in Grönland. Warum sie nicht vom Wanderreiten lassen kann.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    Ihren Ritt zur Messe Eurocheval starteten Anja Stechele (rechts) und Marion Stöckle heuer am Schloss Nymphenburg in München. Dort durften sie sogar Fotos im Schlossgarten machen.
    Ihren Ritt zur Messe Eurocheval starteten Anja Stechele (rechts) und Marion Stöckle heuer am Schloss Nymphenburg in München. Dort durften sie sogar Fotos im Schlossgarten machen. Foto: Anja Stechele

    Eigentlich wollte Anja Stechele die Wanderreiterei schon an den Nagel hängen. Die Touren seien wunderschön, aber anstrengend und sie mittlerweile 59 Jahre alt, sagt die Füssenerin. Zudem waren sie und ihr Pferd vergangenes Jahr gesundheitlich angeschlagen. Doch dann flatterte im Winter eine Einladung zum Wanderritt bei der Pferdemesse Eurocheval in Offenburg in ihren Briefkasten. Da war es mit den Abstinenzgedanken wieder vorbei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden