Grönland, Pool und Lagerhalle: Was eine Füssenerin auf ihren Wanderritten alles erlebt

Eigentlich wollte Anja Stechele die Wanderreiterei schon an den Nagel hängen. Die Touren seien wunderschön, aber anstrengend und sie mittlerweile 59 Jahre alt, sagt die Füssenerin. Zudem waren sie und ihr Pferd vergangenes Jahr gesundheitlich angeschlagen. Doch dann flatterte im Winter eine Einladung zum Wanderritt bei der Pferdemesse Eurocheval in Offenburg in ihren Briefkasten. Da war es mit den Abstinenzgedanken wieder vorbei.
Pferdesport
