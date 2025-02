EV Füssen-Chef Jörg Noack im Interview: „Bei uns wird es größere Veränderungen geben“

Herr Noack, vor kurzem hat der EV Füssen ein Video zum Start der Pre-Play-offs veröffentlicht. Darin wird sich lustig gemacht über Experten, die den Verein auf einen der letzten Plätze getippt hatten. Was war der Hintergrund dafür?

NOACK: Fast alle in der Oberliga haben uns vor Saisonbeginn als Schlusslicht gesehen. Wir selbst haben aber sehr wohl an uns geglaubt und intern mindestens Platz zehn als Ziel ausgegeben. Niemand hat uns das zugetraut. Selbst in Füssen waren die Zweifel groß. Da darf so ein Seitenhieb schon mal sein.

