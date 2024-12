Massive Auswirkungen durch Brenner-Sperre für Grenzverkehr in Füssen befürchtet

Das Szenario klingt düster. Die Rede ist von kilometerlangen Staus, Totalsperrungen wichtiger Grenzübergängen und Ausweichverkehr, der die ganze Region lahm legen könnte. So heißt es in einem internen Papier der Regierung von Schwaben, das unserer Redaktion vorliegt. Darin werden Gemeinden und Behörden auf die bevorstehende Sanierung der Brennerautobahn vorbereitet. Diese beginnt ab Januar. Dann wird der Verkehr auf der Transitachse größtenteils nur noch einspurig verlaufen. Grund ist die Sanierung der in die Jahre gekommenen Lueg-Brücke.

Benedikt Siegert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tiroler Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis