95 wagemutige Schwimmer und Tausende Zuschauer beim Fackelschwimmen im eiskalten Lech

Es gehört für viele inzwischen zum Neujahrstag wie das Konzert der Wiener Philarmoniker oder die Ansprache des Bundespräsidenten: Die Rede ist vom Fackelschwimmen in Füssen. Am Neujahrstag stürzen sich schon seit mehreren Jahrzehnten wagemutige Wasserwachtler in den eiskalten Fluss und lassen sich von der Strömung abwärts treiben in Richtung der Theresienbrücke, von wo aus Tausende Schaulustige das Spektakel verfolgen. So auch heuer.

