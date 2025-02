Farbenfrohe Umzüge mit erhöhter Polizeipräsenz: Im Ostallgäu trifft Feierlaune auf Sicherheit

Der Faschingsendspurt steht im südlichen Ostallgäu vor der Tür - und vielerorts wird es jetzt noch einmal richtig bunt und wild. Den Anfang macht am rußigen Freitag, 28. Februar, der Umzug in Buching. Er beginnt um 14.14 Uhr am Fußballplatz und verläuft über die Raiffeisenstraße, vorbei an der Schule, dem Maibaum und der Kirche wieder zurück zum Fußballplatz. Dort findet die Faschingsparty statt. Die Aufstellung für die Zugteilnehmer beginnt um 13.44 Uhr im Tegelbergweg. Schon davor, ab 12.12 Uhr, gibt es im Clubheim ein „Wurmup“ mit Weißwurstessen. Den Buchinger Umzug veranstalten heuer zum zweiten Mal die Fußballabteilung der TSV Buching und die Black Hawks Buching.

