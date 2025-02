So ausgelassen war der erste Schwangauer Gunglhos der Saison

Am vergangenen Samstagabend war es endlich so weit: Mit dem ersten Gunglhos der Saison startete der Schwangauer Fasching in die heiße Phase. Mit dem diesjährigen Motto „On Ice“ spielen die Schwangauer Maskrer auf das Hobby des Prinzenpaars, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Manuela I. und Seine Tollität Prinz Sven I., an: Eishockey. Sowohl Prinzenpaar als auch Hofstaat setzten das Motto mit Schneeflocken und Eishockeyspielern in Szene.

