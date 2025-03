Gaudiwurm mit besonderer Note

Traditionell schlängelt sich der Prem-Lechbrucker Gaudiwurm am Faschingsdienstag durch die Flößergemeinde. Diesmal hatten bei strahlendem Sonnenschein wieder einmal die Lechbrucker die Möglichkeit, ihre Nachbarn aus Prem aufs Korn zu nehmen. Und die wussten so manche Begebenheit und von so mancher „Schandtat“, die sich im vergangenen Jahr im Nachbardorf ereignet hatten. Auf einige Gäste waren mit dabei und machten das närrische Spektakel komplett.

