Wenig Interesse zum Auftakt der Fastenpredigten

Der Zustrom zum ersten Fastenwallfahrts-Gottesdienst in diesem Jahr hielt sich an diesem Dienstag eher in Grenzen: Nicht einmal zur Hälfte waren die Bänke gefüllt, als der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Seeg, Pfarrer Stefan Martin Weber, die Gläubigen begrüßte. Er zelebrierte den Gottesdienst mit Pater Michael Hubatsch und einem jungen Seminaristen vom Priesterseminar Augsburg. Pfarrer Weber lud in seinen einleitenden Worten die Gläubigen dazu ein, sich zur Vorbereitung auf das Osterfest von Gott mit Gnaden beschenken zu lassen. Das Verinnerlichen der Psalmen leiste dazu wertvolle Hilfestellung. Das diesjährige Leitwort steht unter dem Motto „Ein Psalm, der mir ans Herz gewachsen ist“.

Fastenpredigt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Weber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maria Hilf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis