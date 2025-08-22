So bewegend verabschieden sich die Gläubigen von Pfarrer Werner Haas

Viele Gläubige haben am Donnerstag die Gelegenheit genutzt, sich bei einem Requiem in der Pfrontener Pfarrkirche von ihrem auf tragische Weise tödlich verunglückten Pfarrer, Seelsorger, Weggefährten und Freund Werner Haas zu verabschieden. Der Pfarrer von Pfronten und Nesselwang war in der vergangenen Woche bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen.

Martina Gast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87459 Pfronten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Werner Haas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis