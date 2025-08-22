Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Feierliches Requiem für tödlich verunglückten Pfarrer Werner Haas von Nesselwang und Pfronten in Pfronten

Abschiedsmesse für Pfarrer Werner Haas

So bewegend verabschieden sich die Gläubigen von Pfarrer Werner Haas

Requiem in St. Nikolaus: Zahlreiche Gläubige aus den Pfarreien Pfronten und Nesselwang gedenken des verstorbenen Pfarrers Werner Haas.
    • |
    • |
    • |
    Neben über 20 Geistlichen hatten sich auch zahlreiche Fahnenabordnungen aus Pfronten und Nesselwang im Altarraum versammelt, um ihrem Priester und seelsorgerischem Freund die letzte Ehre zu erweisen.
    Neben über 20 Geistlichen hatten sich auch zahlreiche Fahnenabordnungen aus Pfronten und Nesselwang im Altarraum versammelt, um ihrem Priester und seelsorgerischem Freund die letzte Ehre zu erweisen. Foto: Martina Gast

    Viele Gläubige haben am Donnerstag die Gelegenheit genutzt, sich bei einem Requiem in der Pfrontener Pfarrkirche von ihrem auf tragische Weise tödlich verunglückten Pfarrer, Seelsorger, Weggefährten und Freund Werner Haas zu verabschieden. Der Pfarrer von Pfronten und Nesselwang war in der vergangenen Woche bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden