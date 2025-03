„Gleichberechtigung tut uns allen gut“

Der Weltfrauentag wird schon seit über 100 Jahren gefeiert. Seinen Ursprung hat er als Kampftag für das Frauenwahlrecht 1911. Im Jahr der Frau, 1977, erklärten die Vereinten Nationen den 8. März offiziell zum Weltfrauentag. Seitdem wird an diesem Tag weltweit gegen Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen demonstriert. Doch kritische Stimmen fragen, warum es überhaupt noch einen extra Tag für Frauen brauche. Denn das Wahlrecht haben Frauen schon seit über 100 Jahren und auch sonst sind sie vor dem Gesetz gleichberechtigt. Doch der Kampf um Gleichberechtigung ist nicht zu Ende - das meint auch die Initiative Feministisches Füssen. So verdienten Männer 2024 16 Prozent mehr als Frauen. Jeden zweiten Tag stirbt eine Frau durch Partnerschaftsgewalt, auch die häusliche Gewalt in Deutschland stieg um 6,5 Prozent an.

