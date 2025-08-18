Icon Menü
Ferienprogramm im Museum der Stadt Füssen für durch Prunkräume des Klosters St. Mang

Sommer, Sonne und Museum

Spannende Ein- und Aufblicke für Kinder im ehemaligen Füssener Kloster St. Mang

Bei einer Führung durch die Prunkräume wird der Blick der jungen Besucher und ihrer Eltern immer wieder nach oben gerichtet.
Von Martina Gast
    • |
    • |
    • |
    Susanne Säckl lenkt den Blick der Kinder Richtung Himmel. Dort gibt es so einiges zu entdecken.
    Susanne Säckl lenkt den Blick der Kinder Richtung Himmel. Dort gibt es so einiges zu entdecken. Foto: Martina Gast

    „Sommer, Sonne und Museum“ lautet das Motto des heurigen Ferienprogramms für Kinder und Familien, das auch prima bei dicker Wolkendecke funktioniert.  Mit Susanne Säckl und Sarina Gimnich ging es am Sonntag auf eine himmlische Entdeckungsreise durch das Museum der Stadt Füssen. Beim Kurs „Träumen unter dem Planetenhimmel“ ging es direkt hinein in die ehemaligen Studierräume, die Bibliothek, den Kapitelsaal und den Kaisersaal.

    Himmelsgeschichten in Prunkräumen

    Im wahrsten Sinne des Wortes lenkte Säckl den Blick der Kinder Richtung Himmel, denn dort gab es so einiges zu entdecken. Die reich verzierten Decken umfassen einen ganzen Kosmos an Himmelsgeschichten, die sowohl die Kinder ab sechs Jahren, als auch die Eltern brennend interessierten. Gebannt lauschten sie auf ihrer Sitzkissentour den kindgerechten Erzählungen über das damalige Klosterleben der Benediktinermönche und der jungen Novizen. Auf den Deckenfresken zeigte sich eindrücklich, wie man sich damals die Gestirne am Himmelszelt vorstellte. Dass die Planeten Jupiter, Mars, Merkur oder Saturn in Wirklichkeit nicht wie die Figuren im Kaisersaal aussehen, wussten die Kinder natürlich sofort. Auf Planetenkarten, die Säckl vorbereitet hatte, wurde emsig mitgeraten.

    Mit dem kleinen Mang geht‘s weiter

    Nach der rund einstündigen Führung mit himmlischen Einblicken ging es für eine Familie aus Kaufbeuren direkt mit dem Mitmachheft „Mit dem kleinen Mang durch das Barockkloster“ weiter auf individuelle Spurensuche durch die alten Klostergemäuer. Bereits am kommenden Donnerstag, 21. August, sind die Kinder ab sieben Jahren im Scriptorium zur Schreibwerkstatt eingeladen. Weitere spannende Abenteuerangebote finden sich hier

