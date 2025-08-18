Spannende Ein- und Aufblicke für Kinder im ehemaligen Füssener Kloster St. Mang

„Sommer, Sonne und Museum“ lautet das Motto des heurigen Ferienprogramms für Kinder und Familien, das auch prima bei dicker Wolkendecke funktioniert. Mit Susanne Säckl und Sarina Gimnich ging es am Sonntag auf eine himmlische Entdeckungsreise durch das Museum der Stadt Füssen. Beim Kurs „Träumen unter dem Planetenhimmel“ ging es direkt hinein in die ehemaligen Studierräume, die Bibliothek, den Kapitelsaal und den Kaisersaal.

Himmelsgeschichten in Prunkräumen

Im wahrsten Sinne des Wortes lenkte Säckl den Blick der Kinder Richtung Himmel, denn dort gab es so einiges zu entdecken. Die reich verzierten Decken umfassen einen ganzen Kosmos an Himmelsgeschichten, die sowohl die Kinder ab sechs Jahren, als auch die Eltern brennend interessierten. Gebannt lauschten sie auf ihrer Sitzkissentour den kindgerechten Erzählungen über das damalige Klosterleben der Benediktinermönche und der jungen Novizen. Auf den Deckenfresken zeigte sich eindrücklich, wie man sich damals die Gestirne am Himmelszelt vorstellte. Dass die Planeten Jupiter, Mars, Merkur oder Saturn in Wirklichkeit nicht wie die Figuren im Kaisersaal aussehen, wussten die Kinder natürlich sofort. Auf Planetenkarten, die Säckl vorbereitet hatte, wurde emsig mitgeraten.

Mit dem kleinen Mang geht‘s weiter

Nach der rund einstündigen Führung mit himmlischen Einblicken ging es für eine Familie aus Kaufbeuren direkt mit dem Mitmachheft „Mit dem kleinen Mang durch das Barockkloster“ weiter auf individuelle Spurensuche durch die alten Klostergemäuer. Bereits am kommenden Donnerstag, 21. August, sind die Kinder ab sieben Jahren im Scriptorium zur Schreibwerkstatt eingeladen. Weitere spannende Abenteuerangebote finden sich hier