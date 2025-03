Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies: Erfolgsmusical kehrt nach 25 Jahren auf die Bühne zurück

Mehrere tausend Mal schon starb der Kini hier inzwischen schon seinen Tod im Wasser: Ein Schuss fällt, Ludwig II. sinkt nieder. Und am Ende senkt sich der Vorhang. So kennt es das Publikum aus dem Festspielhaus Neuschwanstein. Dort wird seit mittlerweile 25 Jahren der Mythos um Bayerns Märchenkönig kultiviert.

An diesem Wochenende kommt dabei aber eine besondere Inszenierung zur Aufführung: „Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies.“ Die erste Fassung des Musicals war bis 2003 in Füssen zu sehen. 1506 Mal kam das Stück auf die Bühne. Dann war Schluss für den Kini. Die erste von drei Insolvenzen des Festspielhauses machte dem Stück den Garaus.

„Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies“ wieder in Füssen

Jetzt ist eine szenische Neufassung in Füssen zu sehen. Gemeinsam mit dem Böhmischen Symphonie Orchester aus Prag und etlichen Darstellern, die schon zur Jahrtausendwende dabei waren, kehrt „Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies“ zurück. Auch der ehemalige Theatlerleiter Stephan Barbarino ist an den Aufführungen beteiligt.

Besonders markant im Vergleich zum jetzigen Musical: Die betont bayerische Mundart sowie die eher opernähnliche Musik.

Für vier Aufführung kehrt der alte Kini jetzt nach Füssen zurück. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum des Festspielhauses Neuschwanstein. Die Premiere im März 2000 hatte seinerzeit weltweite Beachtung gefunden. Stars wie Franz Beckenbauer, Caterina Valente oder Rudolph Mooshammer waren zur Uraufführung nach Füssen gekommen.

Icon Galerie 17 Bilder Hier sehen Sie die Bilder von der Premiere des Stücks "Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies" im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen

So war die Premiere von „Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies“

Ganz so illuster war die Gästeliste am Freitag nicht, als „Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies“ erneut in Füssen Premiere feierte. Ein offizieller Festakt wiurd ohnehin erst am Sonntag mit Ehrengästen stattfinden. Dann wird auch in einer Foto und Diashow auf die 25-jährige Geschichte des Hauses zurückgeblickt.

Einen Tod im Wasserbassin stirbt der Kini in der Neuinszenierung von „Ludwig - Sehnsucht nach dem Paradies“ übrigens nicht, so viel sei verraten. Und auch ein Schuss fällt nicht. In der Hinsicht weicht das Stück also ab von dem, was in Füssen schon tausendfach auf die Bühne kam.