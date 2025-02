Seeadler am Forggensee entdeckt

Der Füssener Hobby-Vogelkundler Richard Wismath konnte kaum glauben, was er vor wenigen Tagen am Forggensee sah: Ein Seeadler flog über die Wasserfläche und ergriff nach mehreren Versuchen aus einer großen Menge verschiedener Entenarten eine männliche Reiherente. „Es ist das erste Mal, dass ich nach meinen langjährigen Beobachtungen für eine ornithologische Interessengemeinschaft am Forggensee einen ausgewachsenen Seeadler zu Gesicht bekam und einem so einmaligen Erlebnis beiwohnen durfte“, sagt Wismath. „Es waren für mich unbeschreiblich große Glücksmomente.“

