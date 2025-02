Für das Füssener Lorch-Haus fließen viele Fördergelder

Es ist eines der ältesten Häuser Füssens: Balken konnten auf das Jahr 1467 datiert werden, das Gebäude selbst wurde erstmals in der Mitte des 16. Jahrhunderts erwähnt. Die Rede ist vom Lorch-Haus in der Floßergasse. Alt ist es - und in einem erbarmungswürdigen Zustand. Schon länger diskutieren die Kommunalpolitiker über eine millionenschwere Sanierung des Hauses, doch bislang war die Finanzierung das große Problem. Jetzt kann Füssen aber auf viele Fördermittel hoffen: „Wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie mehr“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Stadtrat. Das Gremium sprach sich dafür aus, die Revitalisierung des Lorch-Hauses anzupacken - vorausgesetzt, die Fördermittel fließen.

