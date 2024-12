Anni Härtner feiert 90. Geburtstag

Christian Schneider, zweiter Bürgermeister der Stadt Füssen, hat kürzlich Anni Härtner zum Geburtstag gratuliert. Als Geschenke überreichte er eine Flasche Wein, Pralinen und ein Glückwunschschreiben. Außerdem scherzte er: „In dem Glückwunschschreiben haben wir offensichtlich einen Fehler gemacht. Da steht drin, dass Sie den 90. Geburtstag feiern, vom Aussehen her sind Sie aber erst 80!“

Anni Härtner ist in Pfronten aufgewachsen. Ihren Mann hat sie mit 27 Jahren beim Tanzen in der Ullrichsbruck kennengelernt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagte sie. Ein Jahr später heirateten die beiden, und Anni Härtner zog in das Elternhaus ihres Mannes, in dem sie noch heute wohnt. 40 Jahre haben die beiden an dem Haus in Füssen, das im 17. Jahrhundert gebaut wurde, gewerkelt.

Härtner arbeitete als Bedienung im Tegelberghaus und als Kassiererin bei Feneberg, der sich damals dort befand, wo heute das Geschäft Woolworth ist. In der Rente vermietete sie außerdem ein Ferienzimmer in ihrem Haus. Zu vielen Leuten, die bei den Härtners gewohnt haben, hat sie immer noch Kontakt – ein Franzose beispielsweise komme immer noch jedes Jahr zu Besuch, erzählt die Jubilarin.

Anni Härtner hat viel Kontakt zu Menschen – natürlich zur Familie, aber auch zu Freunden. Während Schneider sich ihre Lebensgeschichte anhört, klingelt immer wieder das Telefon – dran sind Freunde, die ihr gratulieren möchten. Einmal schellt auch die Türglocke und ihre Schwiegertochter trägt einen großen Blumenstrauß herein, den gerade Blumen Steber gebracht hat. Geschickt hat ihn Anni Härtners Schwester.

„Ich bin rundum zufrieden“, sagte Härtner beim Besuch Schneiders. Sie hat einen Sohn und zwei Enkel. (pm)