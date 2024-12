Unbekannter Autofahrer nötigt mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B310 bei Füssen

Am Freitagnachmittag soll ein unbekannter Autofahrer mehrere Verkehrsteilnehmer bei Füssen genötigt haben. Wie die Polizei berichtet, soll der Unbekannte laut Zeugenaussagen gegen 14.50 Uhr auf der B310 in Fahrtrichtung B16 / Augsburger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit auf seinen Vordermann aufgefahren sein. Anschließend habe er stark abgebremst und habe dann wiederum sehr schnell über eine Sperrfläche an der Abzweigung nach Hopferau einen weiteren Verkehrsteilnehmer überholt.

Nötigung in Füssen: Polizei sucht nach Zeugen

Dieser erstattete daher Anzeige wegen Nötigung. Er konnte der Polizei jedoch kein übereinstimmendes Kennzeichen zum Fahrzeugmodell nennen. Der unbekannte Fahrer fuhr einen weißen BMW.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, insbesondere zum Fahrzeugtyp, Kennzeichen und Halter, sollen sich bitte bei der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/9123-0 melden.

