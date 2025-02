Ein ganz besonderes Geschenk

Ein neuer Trinkbrunnen in der Grundschule Füssen-Schwangau wurde feierlich eingeweiht, um die Kinder mit frischem Trinkwasser zu versorgen. Die Firma Doser hat diesen Brunnen gespendet. Geschäftsführer Jürgen Doser war, wie berichtet, an dieser Grundschule früher selbst Schüler. „Es ist für mich etwas ganz Besonderes, diesen Trinkbrunnen hier in der Schule zu übergeben“, sagte Jürgen Doser denn auch bei der feierlichen Übergabe.

Die Idee für das Projekt entstand in einer gemeinsamen Besprechung mit Werkleiter Helmut Schauer und Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter, die sich begeistert zeigten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bürgermeister Eichstetter sagte: „Es ist großartig zu sehen, wie private Unternehmen wie die Firma Doser die Stadtgemeinde aktiv unterstützen.“

Die Einweihung war ein besonderer Moment für die rund 50 Kinder der Grundschule, die eigens für die Veranstaltung einen mit Begeisterung vorgetragenen „Trinkbrunnensong“ und (im Fall der Klasse 3c) ein „Trinkbrunnengedicht“ einstudiert hatten

Auch Helmut Schauer, Werkleiter der Stadtwerke Füssen, war vor Ort und überreichte jedem Kind zur Eröffnung eine Trinkflasche von den Stadtwerken als Erinnerung. Ihn freue es, sagte er, dass sich die Grundschulkinder mit dem Thema Trinkwasser beschäftigen.

Rektorin Martina Mattner-Riegger dankte den Beteiligten. „Wir sind sehr dankbar für diese großzügige Spende. Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenarbeit für unsere Schule sind.“ Der Trinkbrunnen werde nicht nur den Schülern der Grundschule zugutekommen, sondern auch den Lehrkräften und dem gesamten Schulpersonal. Er stelle eine nachhaltige und praktische Lösung dar, um den Kindern jederzeit Zugang zu frischem, gesundem Trinkwasser zu bieten, wie es in der Pressemitteilung zu der Übergabe heißt.