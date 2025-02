Auf dem Schrannenplatz in der Füssener Altstadt drängten sich am Samstagvormittag die Menschen: Denn das Bündnis für Demokratie und Solidarität „Füssen ist bunt“ hatte vor der Bundestagswahl zu einer Aktion eingeladen. Motto: „Demokratie braucht Demokraten - die demokratisch wählen“. Unter dem Eindruck der Ereignisse im Bundestag, in dem die Union bei Abstimmungen zur Zuwanderungsbegrenzung eine Mehrheit mit Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte, forderte das Bündnis: „Die Brandmauer gegen Rechtsradikale muss stehen!“ Das hielt eine kleine Gruppe von AfD-Mitgliedern um den Füssener Kreisrat Wladimir Salewski nicht davon ab, auch am Schrannenplatz zu erscheinen. Und das sorgte für jede Menge Gesprächsbedarf.

