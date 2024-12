Kein Zutritt zur Geburtstagsparty: Mann schlägt 17-Jähriger ins Gesicht

In Füssen hat ein alkoholisierter, aggressiver Mann zugeschlagen. Laut aktuellem Polizeibericht versuchten der 55-Jährige und ein Begleiter in der Nacht zum Sonntag auf eine private Geburtstagsfeier in einer Diskothek zu gelangen.

Erwachsener schlägt Jugendliche mit Faust ins Gesicht

Die Männer wurden zunehmend aufgebrachter, weil ihnen der Eintritt verwehrt wurde. Als eine 17-jährige Besucherin versucht, die Männer wegzuschicken und ihnen erneut zu erklären, warum sie nicht willkommen seien, schlug der 55-Jährige zu.

Er traf die Jugendliche mit der Faust im Gesicht. Die junge Frau zog sich dabei Prellungen im Gesicht zu. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

