Füssens Kulturgut ist jetzt gesichert

Wahre Kulturschätze der Stadt Füssen lagerten über viele Jahre in Büros, Ausstellungs- und Abstellräumen unter schlechten konservatorischen Bedingungen. Das hatte Folgen: Schimmel, Schädlinge und Beschädigungen setzten Bildern und anderen Museumsstücken zu. Damit ist Schluss. Der Umzug in das neue Museumsdepot ist abgeschlossen, das Kulturgut Füssens und der Region wird nun dauerhaft gesichert, hieß es im Stadtrat. Jetzt liegen die Schlussrechnungen für das Gesamtprojekt (entwickelt wurde auch ein museumspädagogisches Konzept) vor: Fast 336.000 Euro liefen an Kosten auf, allerdings erhält die Kommune noch Fördermittel.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Museumsdepot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis