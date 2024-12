Unbekannte beschädigen mehrere Gräber auf dem Waldfriedhof in Füssen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Gräber auf dem Waldfriedhof in Füssen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, demolierten die unbekannten Täter über ein Dutzend Gräber und rissen dabei befestigte Grablichter aus ihren Verankerungen. Mutmaßlich geschah die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Unbekannte beschädigen Gräber auf Waldfriedhof in Füssen

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Polizei Füssen sucht nun nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 08362 91230 melden.

Alle Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.