Streetfestival in Füssen

Partymeile Füssener Altstadt: Erst DJs, dann Straßenkünstler

Das Streetfestival in Füssen sorgt an zwei Tagen für eine volle Altstadt. Wie die bunte Mischung von Musik und Straßenkünstlern beim Publikum ankommt.
Von Werner Hacker
    Sie sorgten lautstark für Stimmung beim Streetfestvial in Füssen: die Samba-Trommler auf dem Schrannenplatz. Foto: Kevin Eimertenbrink

    Ziemlich voll. Anders lässt sich die Füssener Altstadt beim Streetfestival am Freitagabend nicht beschreiben. Nicht nur Urlaubsgäste, sondern viele Einheimische nutzen den lauen Sommerabend, um sich von DJs unterhalten zu lassen, während man im Freien essen und trinken kann. Und auch der zweite Festivaltag kommt gut an: Am Samstag übernehmen die Straßenkünstler und -musiker das Zepter in der Altstadt. Das bunte Programm – und dies noch kostenlos – lockt viele Menschen ins Füssener Zentrum.

