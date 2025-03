Füssener Hütte: Stadt nimmt weiter viel Geld in die Hand

Über 500 Hektar an Grundstücken besitzt die Stadt Füssen in Tirol - und ein besonderes Juwel im Reintal: die Füssener Hütte. Damit dieses Juwel weiter hell strahlt, muss die Kommune aber immer wieder viel Geld in die Hand nehmen. Zuletzt über 56.000 Euro, um eine morsche Deckenkonstruktion zu erneuern. Das ging aus dem Bericht von Thomas Wechner, Verwalter des städtischen Grundbesitzes in Tirol, im Kommunalparlament hervor.

Auch die Füssener Gebirgsjäger nutzten die Berghütte

Die Anfänge der Hütte gehen zurück bis ins Jahr 1837. Sie wurde als Sennalpe errichtet, der Umbau in die Jägerhütte der Füssener Gebirgsjäger erfolgte im Jahr 1938 - damals wurde sie aufgestockt. Die Hütte wurde von den Gebirgsjägern bis zum Kriegsende 1945 genutzt. Seitdem dient das Haus als Berghütte. Sie verfügt über 50 Schlafplätze und eine Gastronomie.

Füssener Hütte: Deckenkonstruktion ist „faul und morsch“

Damit die Hütte auch weiterhin für Wanderer und Bergsportler zur Verfügung stehen kann, nimmt die Stadt Füssen seit Jahren immer wieder größere Geldbeträge für die Renovierung in die Hand: zum Beispiel für Brandmelde- und Photovoltaikanlagen, aber auch für die Heizung. Manchmal kommt es auch zu unerwarteten Ausgaben. Zuletzt bei der Kellerdecke, wie Wechner im Stadtrat ausführte. Putz fiel von der Decke und als man genauer nachschaute, zeigte sich, dass die gesamte Deckenkonstruktion „faul und morsch“ war, sagte der Verwalter des Grundbesitzes. Also musste eine neue Deckenkonstruktion und der Boden der darüber liegenden Küche neu geschaffen werden, auch die Küche selbst wurde auf Vordermann gebracht. „Jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand“, so Wechner. Gekostet hat dies freilich über 56.635 Euro. „Ich hoffe, dass wir solche Überraschungen nicht mehr erleben“, sagte der Verwalter des Grundbesitzes.

Wiederaufforstung nach schwerem Waldbrand nahe Füssen

Aktuell wird zudem noch ein Forstweg am Schwarzenberg saniert. Das sei für die Wiederaufforstung nach dem schweren Waldbrand erforderlich, erklärte Wechner.