Gebühren für (Ab-)Wasser steigen massiv

Für (Ab-)Wasser müssen die Füssener ab dem nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen: Der Werkausschuss hat dem Stadtrat empfohlen, die Verbrauchsgebühren für Trink- und Abwasser massiv anzuheben. Zudem wird die Grundgebühr für Trinkwasser vervierfacht und beim Abwasser neu eingeführt. Dies geschieht mit dem Ziel, Zweitwohnungsbesitzer stärker als bisher an den Kosten für die Infrastruktur zu beteiligen. Gegen das Drehen an der Gebührenschraube erhob sich im Werkausschuss kein Widerspruch: Müssen doch Trinkwasserversorgung und Abwasserversorgung kostendeckend arbeiten - doch in den vergangenen Jahren schrieben sie rote Zahlen.

