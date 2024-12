Füssener seit 70 Jahren bei Schützenverein aus Unterfinningen

Eine seltene Auszeichnung hat in diesen Tagen der Füssener Georg „Schorsch“ Brugger entgegennehmen dürfen: Für 70-jährige Mitgliedschaft beim Schützenverein „Wach auf“ Unterfinningen (Landkreis Dillingen a.d.Donau) erhielt er eine Ehrenurkunde und das Abzeichen des Bayerischen Sportschützenverbandes. Dazu war eine kleine Delegation von der Donau in das Allgäu gereist. Brugger, der seit Jahrzehnten im Allgäu lebt, hat seinem Heimatverein aus Unterfinningen immer die Treue gehalten.

Selbst der Gauschützenmeister kommt von der Donau nach Füssen

Zur Delelgation von der Donau gehörten Josef Grosser, Gauschützenmeister des Donau-Brenz-Egau-Schützengaues, Karl Huber, Fähnrich des Schützenvereins „Wach auf“, sowie Jürgen Brugger, ein Neffe des Jubilars. Dazu stieß der Jagdhornbläser Thomas Wilhelm Beckert aus Füssen.

Vor etwa 30 Jahren ins Allgäu gezogen

Gauschützenmeister Grosser würdigte die Verdienste des Jubilars und ließ nicht unerwähnt, dass Brugger damit das „dienstälteste“ Mitglied im Verein der „Wach auf“-Schützen sei. Der 86-jährige Brugger war vor etwa 30 Jahren in das Allgäu gezogen, hat aber seinem Heimatverein an der Donau stets die Treue gehalten. Der Jubilar spielt heute noch leidenschaftlich Schafkopf ist in mehreren Schafkopfrunden rund um Füssen aktiv.